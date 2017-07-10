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Fenerbahçe İsviçre yolcusu

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın İsviçre'nin Lozan şehrine gidecek.

Fenerbahçe İsviçre yolcusu

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışması için yarın İsviçre'nin Lozan şehrine gidecek.
İlk etap kamp çalışmasını Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştiren sarı-lacivertli takım, iki günlük iznin ardından yarın İsviçre'ye hareket edecek.

Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 11.30'da özel uçakla İsviçre'nin Cenevre şehrine gidecek. Sarı-lacivertliler, buradan kamp yapacağı Lozan'a kara yoluyla geçecek.

Sarı-lacivertliler, Monaco maçından sonra kampı tamamlayarak İstanbul'a dönecek. Fenerbahçe, 27 Temmuz'da oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını İstanbul'daki tesislerinde sürdürecek. 


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #isviçre
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