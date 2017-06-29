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Fenerbahçe, Kameni ile anlaştı!

Fenerbahçe Volkan Demirel'e altertanif olarak kaleci arayışlarını sürdürüyordu. Yayıncı kuruluş beinsports'un iddiasına göre Carlos Kameni ile anlaşma sağlandı. Carlos Kameni İspanya La Liga ekiplerinden Malaga forması giyiyordu.

Fenerbahçe, Kameni ile anlaştı!

Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Malaga forması giyen Kamerunlu kaleci Carlos Kameni oldu. 33 Yaşındaki tecrübeli kaleci uzun süredir Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Kameni Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
 
Peki Carlos Kameni kaç yaşında, kimdir?

33 Yaşındaki Carlos Kameni futbola Kamerun ekiplerinden Kadji Sports'ta başladı. Kameni'nin bir sonraki durağı ise Fransa ekiplerinden Le Havre oldu. Bir sezon Saint Etienne'de forma giyen Kameni daha sonra Espanyol'a transfer oldu.

La Liga'nın deneyimli ismi

Espanyol forması ile 8 sezon mücadele eden Carlos Cameni takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu. Kamerunlu isim 2012 yılında ise 2 milyon Euro karşılığında son 6 sezondur formasını giydiği Malaga'ya transfer oldu. Kameni'nin ismi daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yine anılmıştı.

Milli takım kariyeri

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Carlos Kameni Kamerun Milli Takımı'nın vazgecilmez isimlerinden biri. Kameni milli takım formasıyla 73 maça çıkma başarısı gösterdi./Fanatik

Etiketler; #Kameni #fenerbahçe
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