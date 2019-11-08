Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesinin ilk yarısını ev sahibi takım, 2-1 önde tamamladı.

6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. 4'üncü dakikada Hajradinovic ile ceza sahası içi sağ çaprazda girdiği ikili mücadelede Ozan Tufan yerde kaldı ve maçın hakemi Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Vedat Muric, meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelerle buluşturdu: 1-0

14. dakikada Hasan Ali Kaldırım, sol kanattan ceza sahasına girerek ortasını yaptı. Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Garry Rodrigues'in önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk kontrol etti.

34. dakikada Kasımpaşa beraberlik golüne çok yaklaştı. Ani gelişen atakta Hajradinovic, pasını savunmanın arkasına sarkan Koita'ya verdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın yaptığı vuruşta kaleci Altay, ayağıyla müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

37. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın yerden pasında Khalili'nin altıpasın gerisinden bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın solundan ağlara gitti: 1-1

44. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. 42'nci dakikada Tolga Ciğerci'nin sağ taraftan kullandığı kornerde Luiz Gustavo'nun kafa vuruşunda Sadiku'ya çarpan top kornere gitti. VAR sisteminin uyarısıyla pozisyonu saha kenarında tekrar izleyen maçın hakemi Ali Palabıyık, Sadiku'nun meşin yuvarlağa eliyle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı kararı verdi. 44'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Vedat Muric, meşin yuvarlağı kaleci Fatih'in solundan filelerle buluşturdu: 2-1

45. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Fenerbahçe'nin ikinci golünün ardından hakeme alkışla tepki gösteren Karim Hafez, sarı kartla cezalandırıldı. Alkışla tepkisini sürdüren Hafez, hakem Ali Palabıyık tarafından ikinci sarının ardından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe 2-1 önde tamamladı.