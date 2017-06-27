Fenerbahçe Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde yapıldı.

Fenerbahçe Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde yapıldı.



Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen törene, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticilerin yanı sıra yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri, eski futbolcular, şube kaptanları, kulüp çalışanları ve taraftarlar katıldı.



Yoğun ilgiyle karşılanan Aziz Yıldırım, masaları gezerek katılımcılarla bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından sarı-lacivertlilerle fotoğraf çektiren başkan Yıldırım, taraftarların kendisine ulaştırdığı forma ve şapkaları da imzaladı.



Öte yandan, törende kürek ve boks takımı sporcuları bayramlaşarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.