Fenerbahçe Kulübünden o iddialara yalanlama

Sosyal medya ve bazı medya organlarında yer alan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın koçu Zeljko Obradovic'in istifa ettiği yönündeki haberlere ilişkin, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hocamız görevinin başındadır, yönetimimizin kendisine desteği ve takımımıza tekrar başarılı günler yaşatacağına dair inancı tamdır." ifadesi yer aldı.



De Colo THY Avrupa Ligi'nde 'son 10 yılın en iyileri'ne aday

Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyuncusu Nando De Colo, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılda forma giyen en iyi 10 basketbolcunun seçiminde, aday gösterildi.