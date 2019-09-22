Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'nü Zanka ve Muric'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 2 maç sonra 3 puanla tanıştı.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan MKE Ankaragücü, Adil Rami'nin hatalı pası sonucu gelişen atakta Orgill'in 16. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole hemen cevap veren Fenerbahçe, 20. dakikada kullanılan köşe vuruşunda



Zanka'nın fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1 yaptı.



İkinci yarıda baskılı oyununa devam eden Fenerbahçe, 73. dakikada Max Kruse'nin pasında Vedat Muric'in kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.



Bu sezon ligde 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 10'a çıkardı. İkinci mağlubiyetini yaşayan MKE Ankaragücü ise 5 puanda kaldı.



Vedat Muric 2 maç sonra



Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü karşısında galibiyet golünü kaydeden Kosovalı milli futbolcusu Vedat Muric, ligde 2 maç sonra fileleri havalandırdı.



Sarı-lacivertli takımın Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep ve Medipol Başakşehir ile yaptığı müsabakalarda birer kez skor tabelasını değiştiren 25 yaşındaki santrfor, son 2 karşılaşmada ise suskun kalmıştı.



Bu sezon forma giydiği 5. müsabakada 3. kez fileleri havalandıran Muric, ligin 2. haftasındaki Medipol Başakşehir mücadelesinde de Fenerbahçe'nin galibiyet golünü kaydetmişti.



Garry Rodrigues sakatlandı



Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, mücadelenin 38. dakikasında sakatlık yaşadı.



Rodrigues, MKE Ankaragücü ceza sahası önünde yaşanan bir pozisyonda takım arkadaşına verdiği pasın ardından kendisini yere bıraktı. Daha sonra ayağa kalkarak saha kenarına gelen Rodrigues'e sağlık görevlileri müdahalede bulundu.



Yapılan kontrollerin ardından maça devam edemeyen 28 yaşındaki kanat oyuncusunun yerine 41. dakikada Emre Belözoğlu oyuna dahil oldu.