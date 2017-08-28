Fenerbahçe Kulübü, Portekizli savunma oyuncusu Luis Neto'nun transferi için görüşmelere başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcu ve forma giydiği Rusya'nın Zenit takımıyla transfer görüşmelerinin başladığı belirtildi.
Portekizli stoperin, geç saatlerde İstanbul'a geleceği ve yarın sağlık kontrolünden geçeceği duyuruldu.
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli savunma oyuncusu Luis Neto'nun transferi için görüşmelere başladı.
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli savunma oyuncusu Luis Neto'nun transferi için görüşmelere başladı.