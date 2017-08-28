Fenerbahçe Kulübü, Portekizli savunma oyuncusu Luis Neto'nun transferi için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli savunma oyuncusu Luis Neto'nun transferi için görüşmelere başladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcu ve forma giydiği Rusya'nın Zenit takımıyla transfer görüşmelerinin başladığı belirtildi.



Portekizli stoperin, geç saatlerde İstanbul'a geleceği ve yarın sağlık kontrolünden geçeceği duyuruldu.