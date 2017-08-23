UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Makedonya'nın Vardar takımını konuk edecek Fenerbahçe, Kadıköy'de, Avrupa kupalarındaki son 11 maçta yenilgi görmedi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın Makedonya temsilcisi Vardar'la karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son dönemde evinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Üsküp'teki maçta yenilerek avantajı rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki rövanşta taraftarının da desteğiyle turu geçmeye çalışacak.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynadığı son 11 maçta kaybetmedi. Avrupa kupalarında 43. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, yaklaşık 2 yıldır Ülker Stadı'nda çıktığı 11 Avrupa kupası mücadelesinde 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.



İç sahada 108 maçta 54 galibiyet

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 108 maçta 54 galibiyet elde etti.

İç sahadaki ilk Avrupa kupası maçında 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 108 karşılaşmanın 23'ünde berabere kaldı, 31'inde de yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 159 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 118 gol gördü.

"Kupa 2" ön elemelerinde bir kez elendi

Sarı-lacivertliler, eski adıyla UEFA Kupası'nda 3, yeni formatıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 ön eleme turunda sadece 1 kez kupanın dışında kaldı.