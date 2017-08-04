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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi bugün yapılacak. Fenerbahçe'nin seribaşı olacağı kura çekiminde 6 muhtemel rakibi bulunuyor. Bugün TSİ 14.00'te yapılacak kura çekiminin ardından sarı-lacivertli ekibin rakibi belli olacak.

Kura çekimi başladı...

Shekendija - Milan

Osijek - Austria Wien

Apollo Limasol - Midtjylland

Zvezda - Krasnodar

Hafnarfjordur - Braga

Brugge - AEK

Maritimo - Dinamo Kiev

Vardar - FENERBAHÇE

Domzale - Marsilya

Ajax - Rosenborg

Partizan - Videoton

Etiketler; #UEFA #Avrupa ligi #fenerbahçe
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