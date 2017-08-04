UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi bugün yapılacak. Fenerbahçe'nin seribaşı olacağı kura çekiminde 6 muhtemel rakibi bulunuyor. Bugün TSİ 14.00'te yapılacak kura çekiminin ardından sarı-lacivertli ekibin rakibi belli olacak.
Kura çekimi başladı...
Shekendija - Milan
Osijek - Austria Wien
Apollo Limasol - Midtjylland
Zvezda - Krasnodar
Hafnarfjordur - Braga
Brugge - AEK
Maritimo - Dinamo Kiev
Vardar - FENERBAHÇE
Domzale - Marsilya
Ajax - Rosenborg
Partizan - Videoton
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi bugün yapılacak. Fenerbahçe'nin seribaşı olacağı kura çekiminde 6 muhtemel rakibi bulunuyor. Bugün TSİ 14.00'te yapılacak kura çekiminin ardından sarı-lacivertli ekibin rakibi belli olacak.
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