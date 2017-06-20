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Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2017-2018 sezonu hazırlık kampı programı belli oldu.

Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 Haziran Salı günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bir araya gelecek futbolcular, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk antrenmana çıkacak.
Takım, İstanbul'daki çalışmaların ardından 1 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek. Bir hafta boyunca burada kamp yapacak sarı-lacivertli ekip, 8 Temmuz Cumartesi günü Düzce Stadı'nda Romanya'nın Juventus Bükreş takımı ile oynayacağı özel maç sonrası İstanbul'a dönecek.
Sezon öncesi çalışmaları kapsamında 11 Temmuz Salı günü İsviçre'nin Lozan şehrine gidecek Fenerbahçe, 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar burada kamp yapacak ve bu süreçte 4 hazırlık maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, yurt dışı kampında sırasıyla Portekiz'in Sporting Lizbon, Fransa'nın Olympique Marsilya, İspanya'nın Athletic Bilbao ve Fransa'nın Monaco takımlarıyla karşılaşacak.
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçına ise 27 Temmuz'da UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk sınavında çıkacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe
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