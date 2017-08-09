Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna 12 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Göztepe maçıyla başlayacak Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-1 ve 7-0'lık sonuçlarla aldı.

Geride kalan 59 sezonda en farklı skorlu yenilgilerini 6-1 ve 5-0 ile alan Fenerbahçe, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 8 gol atan sarı-lacivertliler, üst üste en fazla 12 karşılaşma kazandı, 3 müsabaka yitirdi.



Toplamda üst üste 31 maç yitirmeyen sarı-lacivertliler, buna karşın en uzun süre 9 karşılaşma galibiyete hasret kaldı. Lig tarihinde 12 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, en uzun süre art arda 5 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Fenerbahçe ayrıca, kalesini üst üste 13 maçta gole kapatamadı.



Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 7 farkla aldı.



Kazanma serisi



Fenerbahçe'nin üst üste maç kazanma serisi 12 maç olarak gerçekleşti.



Sarı-lacivertli takım 2005-2006 sezonunda 3 ile 14. haftalar arası rakiplerine puan kaybetmedi



Yenilmezlik serisi



Fenerbahçe'nin lig tarihinde üst üste yenilmezlik serisi 31 maç.



Sarı-lacivertliler, 1963-1964 sezonunun 23. haftasıyla, 1964-1965 sezonunun 19. haftaları arasında üst üste oynadığı 31 maçta rakiplerine yenilmedi.

