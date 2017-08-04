Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakiplerinin sayısı 6'ya düştü.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre seribaşı olarak kuraya katılacak sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında Rosenborg (Norveç), Oleksandriya (Ukrayna), Skenderbeu (Arnavutluk), Altach (Avusturya), Vardar (Makedonya) ve Suduva (Litvanya) yer aldı.
Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 14.00'te yapılacak.
Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri Rosenborg, Oleksandriya, Skenderbeu, Altach, Vardar ve Suduva oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakiplerinin sayısı 6'ya düştü.
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