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Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri 6'ya düştü

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri Rosenborg, Oleksandriya, Skenderbeu, Altach, Vardar ve Suduva oldu.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri 6'ya düştü

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakiplerinin sayısı 6'ya düştü. 

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre seribaşı olarak kuraya katılacak sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında Rosenborg (Norveç), Oleksandriya (Ukrayna), Skenderbeu (Arnavutluk), Altach (Avusturya), Vardar (Makedonya) ve Suduva (Litvanya) yer aldı.

Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 14.00'te yapılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #muhtemel #rakip #Sarı #lacivert
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