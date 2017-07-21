Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Sturm Graz, 2000'li yılların başında yakaladığı başarılı performansın son senelerde uzağında kaldı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Avusturya temsilcisi Sturm Graz, 2000'li yılların başında yakaladığı başarılı performansın son senelerde uzağında kaldı.



Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz



En büyük başarılarını Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda (1975-1976) ve UEFA Kupası'nda (1983-1984) çeyrek final oynayan Avusturya temsilcisi, 2000'li yılların başında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla dikkati çekti.



UEFA Kupası şampiyonu olan Galatasaray'la 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında eşleşen Sturm Graz, iyi bir performans ortaya koydu.



Galatasaray'ı sahasında 3-0 yenip İstanbul'da 2-2 berabere kalan Sturm Graz, Rangers ve Monaco'nun da olduğu gruptan lider olarak üst tura yükseldi. Avusturya ekibi, bir sonraki grup aşamasında ise Valencia, Manchester United ve Panathinaikos'un olduğu grupta 3. olarak çeyrek finalin kapısından döndü.



Sturm Graz, 1998-2001 yılları arasında 3 sezon üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer aldı.



Avusturya temsilcisi son yıllarda ise Avrupa'da iyi bir performans ortaya koyamıyor. Sturm Graz, 2011-2012'de UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer aldıktan sonra, bu organizasyona 2013-2014 ve 2015-2016'da ön eleme turunda veda etti.



Ligde 3 şampiyonluk



Sturm Graz, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 3 kez mutlu sona ulaştı.



Avusturya'da Rapid Wien, Austria Wien ve Salzburg'dan sonra gelen Sturm Graz, ilk şampiyonluğunu 1997-1998 sezonunda yaşadı. Sturm Graz, tarihinin en iyi sezonlarını yaşadığı dönemde, 1998-1999'da da mutlu sona ulaştı. Sturm Graz, 2010-2011 sezonunda ise Avusturya Bundesliga'da 3. kez şampiyonluk kürsüsüne çıktı.



Sonraki yıllarda zirvenin oldukça uzağında kalan Sturm Graz, geride kalan sezonu Salzburg'un 21 puan gerisinde 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı.



Sturm Graz, 2. ön eleme turunda Karadağ ekibi Mladost karşısında sahasındaki ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen rövanşta 3-0 galip gelerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.



Teknik direktör Franco Foda yönetimindeki Graz şehrinin takımı, 2017-2018 sezonunda Avusturya Birinci Futbol Ligi'ndeki ilk maçını 23 Temmuz Pazar günü St.Polten ile oynayacak.



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Avusturya temsilcisi Sturm Graz, 2000'li yılların başında yakaladığı başarılı performansın son senelerde uzağında kaldı.En büyük başarılarını Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda (1975-1976) ve UEFA Kupası'nda (1983-1984) çeyrek final oynayan Avusturya temsilcisi, 2000'li yılların başında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla dikkati çekti.

UEFA Kupası şampiyonu olan Galatasaray'la 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında eşleşen Sturm Graz, iyi bir performans ortaya koydu.



Galatasaray'ı sahasında 3-0 yenip İstanbul'da 2-2 berabere kalan Sturm Graz, Rangers ve Monaco'nun da olduğu gruptan lider olarak üst tura yükseldi. Avusturya ekibi, bir sonraki grup aşamasında ise Valencia, Manchester United ve Panathinaikos'un olduğu grupta 3. olarak çeyrek finalin kapısından döndü.



Sturm Graz, 1998-2001 yılları arasında 3 sezon üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer aldı.

Avusturya temsilcisi son yıllarda ise Avrupa'da iyi bir performans ortaya koyamıyor. Sturm Graz, 2011-2012'de UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer aldıktan sonra, bu organizasyona 2013-2014 ve 2015-2016'da ön eleme turunda veda etti.



Ligde 3 şampiyonluk



Sturm Graz, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 3 kez mutlu sona ulaştı.



Avusturya'da Rapid Wien, Austria Wien ve Salzburg'dan sonra gelen Sturm Graz, ilk şampiyonluğunu 1997-1998 sezonunda yaşadı. Sturm Graz, tarihinin en iyi sezonlarını yaşadığı dönemde, 1998-1999'da da mutlu sona ulaştı. Sturm Graz, 2010-2011 sezonunda ise Avusturya Bundesliga'da 3. kez şampiyonluk kürsüsüne çıktı.



Sonraki yıllarda zirvenin oldukça uzağında kalan Sturm Graz, geride kalan sezonu Salzburg'un 21 puan gerisinde 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı.



Sturm Graz, 2. ön eleme turunda Karadağ ekibi Mladost karşısında sahasındaki ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen rövanşta 3-0 galip gelerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.



Teknik direktör Franco Foda yönetimindeki Graz şehrinin takımı, 2017-2018 sezonunda Avusturya Birinci Futbol Ligi'ndeki ilk maçını 23 Temmuz Pazar günü St.Polten ile oynayacak.



Sadece Galatasaray'la eşleşti



Sturm Graz, tarihinde daha önce iki kez Galatasaray'la eşleşti.



Avusturya temsilcisi 2000-2001'de UEFA Şampiyonlar Ligi, 2009-2010 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a rakip oldu.

Oynanan 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Sturm Graz, Galatasaray'a galibiyet şansı tanımadı.



En etkili oyuncusu Alar



Sturm Graz'ın en etkili oyuncusu olarak forvet Deni Alar ön plana çıkıyor.



Avusturyalı oyuncu, geçen sezon ligde 34 maçta 16 gol atarak gol krallığı yarışında, Austria Wien'de 17 kez fileleri havalandıran Olarenwaju Kayode'nin ardından ikinci sırada yer aldı.



Sturm Graz, tarihinde daha önce iki kez Galatasaray'la eşleşti.



Avusturya temsilcisi 2000-2001'de UEFA Şampiyonlar Ligi, 2009-2010 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a rakip oldu.

Oynanan 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Sturm Graz, Galatasaray'a galibiyet şansı tanımadı.



En etkili oyuncusu Alar



Sturm Graz'ın en etkili oyuncusu olarak forvet Deni Alar ön plana çıkıyor.

Avusturyalı oyuncu, geçen sezon ligde 34 maçta 16 gol atarak gol krallığı yarışında, Austria Wien'de 17 kez fileleri havalandıran Olarenwaju Kayode'nin ardından ikinci sırada yer aldı.