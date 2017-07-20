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Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla eşleşti.

Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz

FenerbahçeUEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graztakımıyla eşleşti.

Sarı-lacivertlilerin, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi, Karadağ ekibi Mladost'u eleyen Avusturya temsilcisi Strum Graz oldu.

Fenerbahçe, ilk maçı 27 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 4 Ağustos'ta İstanbul'da olacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçta sahasında Mladost'a 1-0 yenilen Sturm Graz, rövanşta tur için yeterli skoru elde etti. Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan maçta Avusturya temsilcisi, 33. dakikada Thorsten Röcher ve 39. dakikada Philipp Zuleckner'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında 46. dakikada Deni Alar ile farkı 3'e çıkaran Sturm Graz, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Geçen sezon Avusturya Birinci Futbol Ligi'ni şampiyon Salzburg'un 21 puan gerisinde 3. sırada bitiren Sturm Graz, UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı. Kupaya 2. ön eleme turundan başlayan Avusturya temsilcisi, Mladost'a ilk maçı kaybetmesine rağmen deplasmanda rövanşı 3-0 kazanarak Fenerbahçe'nin rakibi olmayı başardı.
Teknik direktör Franco Foda yönetimindeki Graz şehrinin takımı, 2017-2018 sezonunda Avusturya Birinci Futbol Ligi'ndeki ilk maçını 23 Temmuz Pazar günü St.Polten ile oynayacak.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #uefa avrupa ligi
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