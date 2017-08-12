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Fenerbahçe otobüsüne taşlı ve sopalı saldırı

Fenerbahçe otobüsü, stada giderken taşlı ve sopalı saldırıya uğradı. Aracın çeşitleri yerlerinde ezilmeler olduğu öğrenildi

Fenerbahçe otobüsüne taşlı ve sopalı saldırı

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. 

Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan kafile, stada giderken taşlı ve sopalı saldırıya uğradı.

Aracın çeşitleri yerlerinde ezilmeler olduğu öğrenildi. 

Ajansspor'un haberine göre, Bornova Stadı’ndaki Göztepe-Fenerbahçe maçı saat 21:45’te seyircisiz oynandı.

Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fenerbahçe #spor toto süper lig #göztepe
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