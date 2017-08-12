Fenerbahçe otobüsü, stada giderken taşlı ve sopalı saldırıya uğradı. Aracın çeşitleri yerlerinde ezilmeler olduğu öğrenildi

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.



Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan kafile, stada giderken taşlı ve sopalı saldırıya uğradı.



Aracın çeşitleri yerlerinde ezilmeler olduğu öğrenildi.



Ajansspor'un haberine göre, Bornova Stadı’ndaki Göztepe-Fenerbahçe maçı saat 21:45’te seyircisiz oynandı.



Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.



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