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Fenerbahçe, Salih Uçan'ı resmen açıkladı (Son dakika transfer haberleri)

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı İsviçre'nin FC Sion kulübüne kiraladığını web sitesinden duyurdu.

Fenerbahçe, Salih Uçan'ı resmen açıkladı (Son dakika transfer haberleri)
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Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı İsviçre'nin FC Sion kulübüne kiraladığını web sitesinden duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Salih Uçan'ın kiralık olarak transferi konusunda İsviçre ekibi FC Sion ile anlaşma sağlamıştır.

Oyuncumuz Salih Uçan bu sezon FC Sion takımı için mücadele edecektir.

Futbolcumuz Salih Uçan'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Öte yandan FC Sion kulübü Salih'in 48 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

 

Etiketler; #fenerbahçe #salih uçan #FC Sion
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