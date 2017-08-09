Fenerbahçe, İspanyol golcü Soldado'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Villarreal ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe, İspanyol golcü Roberto Soldado'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Villarreal ile prensipte anlaştı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Roberto Soldado ve takımı Villarreal ile yaptığı görüşmeler sonucunda oyuncunun kulübümüze transferi konusunda prensipte anlaşmaya varmıştır." ifadesini kullandı.



Açıklamada, Roberto Soldado'nun bugün saat 22.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na geleceği ve görüşmelerin İstanbul'da devam edeceği belirtildi.