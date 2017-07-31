Erdoğan'dan Büyükerşen'e geçmiş olsun telefonu
Erdoğan'dan Büyükerşen'e geçmiş olsun telefonu
WhatsApp'ta 'yeşil tik' dönemi! Bakın ne işe yarıyor
WhatsApp'ta 'yeşil tik' dönemi! Bakın ne işe yarıyor
Benzin ve motorine büyük zam
Benzin ve motorine büyük zam
Mili Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Mili Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Fenerbahçe-Sturm Graz maçına İngiliz hakem

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Sturm Graz'la 3 Ağustos Perşembe günü oynayacağı maçta, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Robert Madley görev yapacak.

Fenerbahçe-Sturm Graz maçına İngiliz hakem

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 3 Ağustos Perşembe günü oynayacağı maçta, İngiltere

Futbol Federasyonundan hakem Robert Madley görev yapacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak

mücadelede İngiliz hakem Madley düdük çalacak.

Madley'in yardımcılıklarını vatandaşları Constantine Hatzidakis ve Marc Perry yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de İngiltere'den Graham Scott

olacak.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #STURUM #graz #ingiliz hakem #UEFA
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne saldırı davasında tahliye kararına itiraz
Sonraki Haber
Almanya’da dizel skandalının sonu gelmiyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.