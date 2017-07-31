Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 3 Ağustos Perşembe günü oynayacağı maçta, İngiltere
Futbol Federasyonundan hakem Robert Madley görev yapacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak
mücadelede İngiliz hakem Madley düdük çalacak.
Madley'in yardımcılıklarını vatandaşları Constantine Hatzidakis ve Marc Perry yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de İngiltere'den Graham Scott
olacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Sturm Graz'la 3 Ağustos Perşembe günü oynayacağı maçta, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Robert Madley görev yapacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 3 Ağustos Perşembe günü oynayacağı maçta, İngiltere
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