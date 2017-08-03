Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile sahasında 1-1 berabere kalarak, play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile sahasında 1-1 berabere kalarak, play-off turuna yükseldi.

18. dakikada Huspek'in uzak mesafeden yerden vuruşunda, kaleci Volkan topu kontrol etti.

24. dakikada soldan Valbuena ile kullanılan serbest vuruşta, Ozan Tufan'ın altıpas üzerinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak arka direğin dibinden auta gitti.

32. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Valbuena, rakibinden sıyrıldıktan sonra etkili bir orta yaptı. Arka direkte iyi yükselen Dirar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Maçın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 önde girdi.



Fenerbahçe play-off turuna yükseldi

Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanarak büyük bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de sürprize izin vermeyerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ülker Stadı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla oynadığı rövanş maçını izledi.

Ülker Stadı'na maçın başlamasına kısa bir süre kala gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la protokol tribününden takip etti.



Aykut Kocaman 1544 gün sonra Kadıköy'de

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de bin 544 gün sonra sahaya çıktı.

Fenerbahçe'nin başında Ülker Stadı'nda son maçına 12 Mayıs 2013'te çıkan Kocaman, bin 544 gün sonra Kadıköy'ün çimlerine sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olarak ayak bastı.



Hibrit çimde ilk maç

Ülker Stadı'nın yenilenen zemininde ilk maça çıkıldı.

Geçen sezonun son maçından sonra Ülker Stadı'nın zemini tamamen kaldırıldı ve hibrit çime geçildi. Ülker Stadı'ndaki yeni zemin olan hibrit çim beğeni topladı.