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Fenerbahçe, Vardar'a 2-1 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında kendi evinde Vardar'a 2-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti. .

Fenerbahçe, Vardar'a 2-1 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında kendi evinde Vardar'a 2-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.


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