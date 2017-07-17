Sarı-lacivertli kulüp İtalya'nın Cagliari takımında forma giyen Şilili Mauricio Isla ile anlaşmaya vardı. Mauricio Isla, geçtiğimiz sezon başında İtalyan devi Juventus'tan 4 milyon Euro karşılığında Cagliari'ye transfer olmuştu. 29 yaşındaki tecrübeli sağ bek geçtiğimiz sezon da Cagliari formasıyla 35 maçta forma giymiş ve 1 gol, 6 yapmıştı. Şili Milli Takımı'nın formasını da giyen Isla, geçtiğimiz aylarda Rusya'da düzenlenen Konfederasyonlar Kupası'nda ülkesi adına mücadele etmişti. Mauricio Isla, 80 kez de ülkesinin milli formasını terletti.
Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren Fenerbahçe bir transfer daha yaptı.
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