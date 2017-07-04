Fenerbahçe'nin transferi için kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığı Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, sarı-lacivertli takımın tarihindeki ilk Afrikalı file bekçisi olacak.

Kalesini genelde Türk kalecilere teslim eden Fenerbahçe, son 2 sezondur kadroda en az bir yabancı file bekçisi bulunduruyor. Geride kalan iki sezonda Porto'dan Brezilyalı Fabiano Ribeiro'yu kiralayan Fenerbahçe, bu sezon da Volkan Demirel'le rekabete girmesi için tecrübeli isim Kameni'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Sarı-lacivertli kulübün tarihinde bugüne dek Yugoslavya'dan 3, Almanya'dan 2, Romanya ve Brezilya'dan ise birer kaleci forma giydi. Afrika'dan ilk kez kaleci transferi yapacak sarı-lacivertlilerde Kameni, kulübün 8. yabancı file bekçisi unvanını alacak.



İlk yabancı kaleci Radovic

Sarı-lacivertlilerin ilk yabancı kalecisi, Yugoslav file bekçisi Vasille Radovic oldu.



Fenerbahçe'ye 1966-1967 sezonunda transfer olan Radovic, sarı-lacivertli takımın kalesini 24 maçta korudu. Radovic, bir sezon sonra takımdan gönderildi ve yerine iki yıl sonra Rumen kaleci Ilie Datcu geldi.



Fenerbahçe, 1988 yılında dünyaca ünlü Alman file bekçisi Tony Schumacher'i transfer ederek adından söz ettirdi.



Schumacher'den sonra 12 yıl yabancı kaleci transferi yapmayan Fenerbahçe, Barcelona'dan Alman file bekçisi Robert Enke'yi 31 Temmuz 2003'te kiraladı. Sarı-lacivertliler, bu futbolcuyu sadece 13 gün kadrosunda tutabildi. Söz konusu dönemde Christoph Daum yönetimindeki sarı-lacivertliler, sezonun ilk haftasında Enke'nin kaleyi koruduğu maçta sahasında İstanbulspor'a 3-0 yenildi. Bu maçtan sonra taraftarın da tepkisini alan Enke'nin takımdan ayrılmak istemesiyle sözleşmesi 13 Ağustos 2013'te feshedildi.



Daha sonra kalesini Türk file bekçilerine bırakan Fenerbahçe, 12 yıl daha yabancı kaleci transferi yapmadı.







Fenerbahçe'ye 3. Kamerunlu

Fenerbahçe, Kameni transferiyle kadrosuna 3. kez bir Kamerunlu futbolcu dahil edecek.



Bu ülke vatandaşı olarak ilk transferini 2011 yılında Henri Bienvenu'yü alarak yapan sarı-lacivertliler, Ocak 2013'te ise bir diğer Kamerunlu Pierre Webo'yu kadrosuna kattı.



Fenerbahçe'nin transferi için her konuda anlaştığı Kameni, kulübün 3. Kamerunlu futbolcusu olacak.



Tecrübesiyle dikkati çekiyor

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki kalecilerinden biri olacak Kameni, tecrübesiyle dikkati çekiyor.



Son 13 yıldır İspanya La Liga'da forma giyen Kameni, bu ligin önemli kalecilerinden biri olmayı başardı. Kameni, son 3 sezonda söz konusu 101 maçın sadece 27'sinde kalesini gole kapattı.