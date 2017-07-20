Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a getirdiği Mauricio Isla, kulüp tarihinin 2. Şilili futbolcusu olacak.

Sarı-lacivertliler, dün gece İstanbul'a gelen 29 yaşındaki futbolcu Mauricio Isla'ya resmi imzayı attırarak, Claudio Maldonado'dan sonra ikinci kez bir Şilili futbolcuyu kadrosuna dahil edecek.



Maldonado'dan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, 9.5 yıl sonra bir Şilili futbolcuyu daha renklerine bağlayacak.



Önemli kariyer



Fenerbahçe'nin savunmanın sağına düşündüğü Isla, kariyerinde önemli takımlarda boy gösterdi.



Kariyerine ülkesinde CD Universidad Catolica takımında başladıktan sonra 2007 yılında İtalya'da Udinese'nin yolunu tutan Isla, 2012 yılında kariyerinin zirvesine çıktı.



İtalyan devi Juventus'a yaklaşık 14 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Isla, Serie A'da bu takımla iki şampiyonluk yaşadı. Isla, Juventus'ta 2 sezon forma giymesine rağmen istediği süreleri alamayınca sırasıyla İngiltere'de Queens-Park-Rangers ve Fransa'da Marsilya takımlarına kiralandı.



Geçen sezon başında 4 milyon avro bonservis bedeliyle İtalya'da Cagliari'ye transfer olan Isla, Serie A'da 34 maçta 1 gol ve 6 asistlik performansla ön plana çıktı.



Isla, Şili Milli Takımı'nın da değişmez oyuncularından birisi olarak dikkati çekiyor. İlk milli maçını 2007'de oynayan Isla, 2010 ve 2014 Dünya Kupaları'nda bütün maçlarda forma giydi.



Şili Milli Takımı'yla Rusya'da düzenlenen son FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda da yer alan Isla, 2015 ve 2016 Copa America'da şampiyonluğa ulaşan kadronun ilk 11'inin önemli isimlerinden biri oldu.



Şili Milli Takımı'yla 90 maçta 4 gol atan Isla, sağ bek dışında orta sahada da forma giyebiliyor.



127. yabancı futbolcu olmaya hazırlanıyor



Isla, resmi imzayı attıktan sonra Fenerbahçe tarihinin 127. yabancı futbolcusu olacak.



Sarı-lacivertliler, 110 yıllık tarihinde bugüne dek 39 ülkeden 126 farklı yabancı futbolcuyu transfer etti.