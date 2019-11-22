Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Vedat Muric özel program dahilinde çalıştı.

Milli takımlardan dönen Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc çalışmaya katıldı. Nabil Dirar ise yenilenme antrenmanı yaptı. Şili Milli Takımı'ndan henüz dönmeyen Mauricio Isla, antrenmana katılmadı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.