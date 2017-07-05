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Fenerbahçe yoğun siste çalıştı

Fenerbahçe Topuk Yaylası'ndaki yeni sezon hazırlıklarını yoğun sis altındaki antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe yoğun siste çalıştı

A Milli Takım'da bulundukları için takıma bugün katılan Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı akşam antrenmanında yer aldı.

Danimarka Milli Takımı'nda bulunması nedeniyle tatile geç başlayan bir başka isim olan Simon Kjaer ise transfer görüşmesi yapması sebebiyle henüz takıma dahil olmadı.

"KJAER, MILAN İLE TEMASTA"

Kjaer'in İtalya'nın Milan kulübü ile temasta olduğu ve Fenerbahçe'nin de başarılı stoper için yaklaşık 12 milyon Euro ödendiği takdirde satışına onay vereceği öğrenildi.

Robin van Persie, özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken yoğun sis ve yağmur nedeniyle sarı-lacivertli futbolcular birbirlerini saha içerisinde görmekte zorlandı.

Yaşanan yağış sebebiyle kulüp çalışanları, zemindeki suyu paspaslarla saha dışına attılar. 

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Nabil Dirar ve kaleci Kameni, işlemleri bittikten sonra Topuk Yaylası'na gelecek.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın sabah 10.00 ve akşam 18.00'de yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fenerbahçe #topuk yaylası #yağun sis
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