Fenerbahçe zirveye biraz daha yaklaştı

Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yenen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Ligde 9. haftaya lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde 14 puanla 3. sırada giren sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor'un haftayı beraberlikle kapatmasıyla puan farkını 1'e indirdi ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

Serdar Aziz kaleyi şaşırdı

Fenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz, İttifak Holding Konyaspor karşısında şanssız bir an yaşadı.

Maç boyunca etkili bir performans ortaya koyan Serdar, 14. dakikada yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına yolladı.

Tecrübeli futbolcu, 69. dakikada oyundan çıktı ve yerini Sadık Çiftpınar'a bıraktı.

Rodrigues göz doldurdu

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Garry Rodrigues, İttifak Holding Konyaspor maçında sergilediği futbolla göz doldurdu.

Mücadele boyunca sol kanatta etkili bir performans ortaya koyan 28 yaşındaki hücum oyuncusu, attığı şık gol ve arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla dikkati çekti.

Rodrigues, 11. dakikada yaklaşık 30 metreden rakip fileleri sarsarken, Ozan Tufan'ın attığı golde de takım arkadaşına pozisyonu hazırlayan isim oldu.

Fenerbahçe formasıyla ligde daha önce Trabzonspor'a karşı gol atma başarısı gösteren Rodrigues, takımı adına 2. golünü İttifak Holding Konyaspor'a karşı buldu.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Mathias Zanka da 2. golüne ulaştı. Zanka, ilk golünü MKE Ankaragücü karşısında kaydetmişti.

İç sahada ikinci kez 5 gollü galibiyet

Fenerbahçe, ligin 9. haftasında sahasında ikinci kez 5 gollü galibiyete ulaştı.

Hücumda etkili bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, Gaziantep Futbol Kulübünden sonra İttifak Holding Konyaspor karşısında da 5 gol atmayı başardı.

Ozan ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, bu sezon ligde ilk golünü attı.

Sezon başından beri gösterdiği performansla taraftarların yeniden beğenisini kazanan Ozan, İttifak Holding Konyaspor karşısında iyi futbolunun yanı sıra skor katkısı da yaptı.

Gustavo siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, sarı-lacivertli formayla ilk golünü İttifak Holding Konyaspor'a karşı kaydetti.

32 yaşındaki futbolcu, 78. dakikada attığı golle siftah yaptı. Gustavo, golden sonra büyük sevinç yaşadı.

Muric 4. golüne ulaştı

Fenerbahçe'nin Kosovalı santrforu Vedat Muric, bu sezon 4. kez fileleri havalandırdı.

İttifak Holding Konyaspor karşısında ilk yarıda yakaladığı fırsatları gole çeviremeyen Muric, 83. dakikada şık bir gole imza attı.

Muric, yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşla topu filelere göndermeyi başardı.

Golcü oyuncu, bu sezon daha önce Gaziantep Futbol Kulübü, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor maçlarında fileleri havalandırmıştı.

Sadık bu sezon ilk kez

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Takıma yeni transferlerin katılmasının ardından forma şansı bulamayan Sadık, 69. dakikada Serdar Aziz'in yerine oyuna girdi.

Kadıköy'de Ersun Yanal sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar maç boyunca teknik direktör Ersun Yanal lehine tezahürat yaptı.

Farklı galibiyet ve iyi oyunla mutlu olan taraftarlar, uzun süre Ersun Yanal lehine bağırırken, tecrübeli teknik adam da taraftarlara el sallayarak karşılık verdi.

Öte yandan taraftarlar, maç sonunda futbolcularla teknik heyeti tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

İlk yarı

6. dakikada Fenerbahçe gole yakalaştı. Rodrigues'in soldan ceza sahasına girerek kale sahasına çevirdiği topa Muric'in vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın kurtardığı top direğe çarparak oyun alanına döndü.

11. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan Emre Belözoğlu'yla yaptığı verkaç sonucunda rakibinden de sıyrılan Rodrigues, yaklaşık 30 metrede çektiği sert şutla topu filelere gönderdi: 1-0.

14. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Korner organizasyonu sonrasında çalımlarla ceza sahasına soldan giren Moses, top kale sahasının içindeki Zanka'ya çıkardı. Müsait durumdaki Zanka'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

16. dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanatta gelişen konuk ekip atağında Skubic, topu yerde ceza sahasına gönderdi. Ters bir vuruş yapan Fenerbahçeli oyuncu Serdar Aziz, meşin yuvarlağı kendi filelerine yolladı: 2-1.

28. dakikada Fenerbahçe 3. golünü attı. Soldan ceza sahasına giren Rodrigues, pasını ceza yayının üzerindeki Ozan Tufan'a çıkardı. Yerden düzgün bir vuruş yapan Ozan Tufan, topu kalecinin sağından direk dibinden filelere gönderdi: 3-1.

32. dakikada sarı-lacivertlilerin sol kanattan geliştirdiği atakta Rodrigues, topu ceza sahası içindeki Muric'e çıkardı. Muric'in bekletmeden çektiği şutta top az farkla üstten auta gitti.

Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

58. dakikada konuk ekipte Alper Uludağ'ın yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutta kaleci Altay Bayındır, topu soluna uzanarak kurtardı. Altay'dan dönen topu Volkan Fındıklı içeri çevirdi ancak Anicic, kale sahası önünde meşin yuvarlağa dokunamadı ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

78. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. İttifak Holding Konyaspor savunmadan çıkarken Gustavo, yaptığı hücum presle topu Volkan Fındıklı'dan kazandı. Gustavo kazandığı topla ceza sahasının hemen önünden çektiği plase şutla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara yolladı: 4-1.

83. dakikada Fenerbahçe, 5. golü buldu. Vedat Muric'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 5-1.

87. dakikada ceza sahası içinde Isla ve kaleci Altay Bayındır'ın çarpışmasıyla top kale sahasının sol tarafında Bajic'in önünde kaldı. Boş kale olmasına rağmen açısı dar olan Bajic, topu yandan auta gönderdi.

Fenerbahçe, sahadan 5-1 galip ayrıldı.