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Fenerbahçeli futbolcu ameliyat edildi

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, sakatlığı nedeniyle ameliyat edildi.

SPOR 20.12.2019, 10:25
Fenerbahçeli futbolcu ameliyat edildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçta sakatlanan Sadık Çiftpınar'ın ön çapraz bağında kopuk tespit edilmişti.

Kaynak: AA
#fenerbahçe #futbol #Sadık Çiftpınar #ameliyat #maç
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