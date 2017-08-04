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Fernando, İstanbul'a geldi

Galatasaray Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcuyu, havalimanında taraftarlar karşıladı.

Fernando, İstanbul'a geldi

Galatasaray Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Fernando Francisco Reges, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı'na gelen Brezilyalı futbolcuyu, taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarların tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunduğu Fernando, güvenlik önlemleri altında kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.

Kariyerine Brezilya'nın Vila Nova takımında başlayan, Estrela Amadora, Porto ve Manchester City formaları giyen 30 yaşındaki Fernando, orta sahada görev yapıyor.

Brezilyalı futbolcunun, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılı takım ile sözleşme imzalaması bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #fernando #istanbul #Galatasaray
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