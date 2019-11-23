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FETÖ'cü Hakan Şükür açıkladı! Arif Erdem'in nerede olduğu ortaya çıktı

FETÖ firarisi futbolcu Arif Erdem, Hakan Şükür’ün Youtube kanalında ortaya çıktı.

SPOR 23.11.2019, 14:28
FETÖ'cü Hakan Şükür açıkladı! Arif Erdem'in nerede olduğu ortaya çıktı

Twitter hesabından paylaşım yapan FETÖ'cü Hakan Şükür, “Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir’i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik. Hem onun söyledikleri ve benim söyleyeceklerim, hem de bu maçın yorumları ile 22.30 da beraber olalım. Gidişat golsüz ama anlatacak çok şey var” diye yazdı.

Fakat yayın başladıktan sonra Hakan Şükür, Arif Erdem’in yayına çıkmaktan vazgeçtiğini söyledi. Böylelikle bir süredir nerede olduğu konuşulan FETÖ firarisi futbolcunun ABD’de olduğu anlaşıldı.

#hakan şükür #abd #arif erdem #fetö #Youtube kanalı
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