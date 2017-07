FIBA tarafından ikinci kez düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde, gruplar ve ön eleme turlarındaki eşleşmeler belli oldu.

İsviçre'nin Mies kasabasındaki FIBA Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde grup aşamasına kalacak 8 takımın belirleneceği 3 eleme turu eşleşmelerinin yanı sıra 32 takımla oynanacak normal sezondaki 4 grup belirlendi.



1. ön eleme turu maçlarının 19-21 Eylül, 2. ön eleme turu müsabakalarının 24-26 Eylül ve 3. ön eleme turu karşılaşmalarının ise 29 Eylül-2 Ekim'de oynanacağı organizasyonda grup aşaması 10 Ekim'deki maçlarla başlayacak.



Ön eleme turu



Organizasyona 3. ön eleme turundan katılacak Pınar Karşıyaka'nın 3 olası rakibi bulunuyor.



Elemelerin ikinci turunda Macaristan'dan Alba Fehervar takımı ile ilk turdaki Karposh Sokoli (Makedonya)-Kalev Cramo (Estonya) eşleşmesinin galibi arasındaki karşılaşmadan üstün ayrılacak taraf, Pınar Karşıyaka'nın rakibi olacak.



Pınar Karşıyaka, ön elemeyi geçtiği takdirde A Grubu'nda yer alacak.



Normal sezon



Türk temsilcilerinden Banvit C Grubu'nda, Beşiktaş Sompo Japan D Grubu'nda ve Gaziantep Basketbol ise B Grubu'nda mücadele edecek.



Normal sezonda 4 grupta oynanacak organizasyonda her gruba elemelerden ikişer takım eklenecek. Grupların dağılımı şöyle:



A Grubu: Monaco (Fransa), Hapoel Holon (İsrail), Murcia (İspanya), Enisey (Rusya), Dinamo Sassari (İtalya), EWE Baskets (Almanya)



B Grubu: Gaziantep Basketbol, Elan Chalon (Fransa), Iberostar Tenerife (İspanya), Neptunas (Litvanya), Ventspils (Letonya), PAOK (Yunanistan)



C Grubu: Banvit, AEK (Yunanistan), Umana Reyer (İtalya), Olimpija (Slovenya), medi Bayreuth (Almanya), SIG Strasbourg (Fransa)



D Grubu: Beşiktaş Sompo Japan, Sidigas Avellino (İtalya), Stelmet Zielona Gora (Polonya), BC Oostende (Belçika), CEZ Basketball Nymburk (Çekya), Aris (Yunanistan)



Ön eleme turu



Organizasyonda 1. ön eleme turu eşleşmeleri şöyle:



Dinamo Tiflis (Gürcistan)-Divina Seguros Joventut (İspanya)

Keravnos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Avtodor Saratov (Rusya)

Bosna Royal (Bosna Hersek)-MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya)

Karposh Sokoli (Makedonya)-Kalev Cramo (Estonya)

Donar Groningen (Hollanda)-Vytautas (Litvanya)

Sigal (Kosova)-Tsmoki-Minsk (Belarus)

Kapfenberg Bulls (Avusturya)-Benfica (Portekiz)

BC Lulea (İsveç)-Telenet Giants Antwerp (Belçika)