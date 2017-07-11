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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu

FIBA tarafından ikinci kez düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde, gruplar ve ön eleme turlarındaki eşleşmeler belli oldu.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından ikinci kez düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde, gruplar ve ön eleme turlarındaki eşleşmeler belli oldu.

İsviçre'nin Mies kasabasındaki FIBA Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde grup aşamasına kalacak 8 takımın belirleneceği 3 eleme turu eşleşmelerinin yanı sıra 32 takımla oynanacak normal sezondaki 4 grup belirlendi.

1. ön eleme turu maçlarının 19-21 Eylül, 2. ön eleme turu müsabakalarının 24-26 Eylül ve 3. ön eleme turu karşılaşmalarının ise 29 Eylül-2 Ekim'de oynanacağı organizasyonda grup aşaması 10 Ekim'deki maçlarla başlayacak.
 
Ön eleme turu

Organizasyona 3. ön eleme turundan katılacak Pınar Karşıyaka'nın 3 olası rakibi bulunuyor.

Elemelerin ikinci turunda Macaristan'dan Alba Fehervar takımı ile ilk turdaki Karposh Sokoli (Makedonya)-Kalev Cramo (Estonya) eşleşmesinin galibi arasındaki karşılaşmadan üstün ayrılacak taraf, Pınar Karşıyaka'nın rakibi olacak.

Pınar Karşıyaka, ön elemeyi geçtiği takdirde A Grubu'nda yer alacak.

Normal sezon

Türk temsilcilerinden Banvit C Grubu'nda, Beşiktaş Sompo Japan D Grubu'nda ve Gaziantep Basketbol ise B Grubu'nda mücadele edecek.

Normal sezonda 4 grupta oynanacak organizasyonda her gruba elemelerden ikişer takım eklenecek. Grupların dağılımı şöyle:

A Grubu: Monaco (Fransa), Hapoel Holon (İsrail), Murcia (İspanya), Enisey (Rusya), Dinamo Sassari (İtalya), EWE Baskets (Almanya)

B Grubu: Gaziantep Basketbol, Elan Chalon (Fransa), Iberostar Tenerife (İspanya), Neptunas (Litvanya), Ventspils (Letonya), PAOK (Yunanistan)

C Grubu: Banvit, AEK (Yunanistan), Umana Reyer (İtalya), Olimpija (Slovenya), medi Bayreuth (Almanya), SIG Strasbourg (Fransa)

D Grubu: Beşiktaş Sompo Japan, Sidigas Avellino (İtalya), Stelmet Zielona Gora (Polonya), BC Oostende (Belçika), CEZ Basketball Nymburk (Çekya), Aris (Yunanistan)

Ön eleme turu

Organizasyonda 1. ön eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Dinamo Tiflis (Gürcistan)-Divina Seguros Joventut (İspanya)
Keravnos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Avtodor Saratov (Rusya)
Bosna Royal (Bosna Hersek)-MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya)
Karposh Sokoli (Makedonya)-Kalev Cramo (Estonya)
Donar Groningen (Hollanda)-Vytautas (Litvanya)
Sigal (Kosova)-Tsmoki-Minsk (Belarus)
Kapfenberg Bulls (Avusturya)-Benfica (Portekiz)
BC Lulea (İsveç)-Telenet Giants Antwerp (Belçika)


Kaynak: AA
Etiketler; #FIBA Şampiyonlar Ligi #gruplar belli oldu
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