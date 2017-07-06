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FIFA açıkladı!.. Türkiye 8 sıra birden geriledi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 33'üncü sıraya geriledi. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre, geçen ayı 25'inci basamakta tamamlayan Türkiye, 33'üncü sıraya düştü.

FIFA açıkladı!.. Türkiye 8 sıra birden geriledi

2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası finalinde Şili'yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Almanya, 2 sıra çıkarak 2 yıl sonra ilk kez liderliğe yükseldi. Haziran ayı klasmanında ilk 2'de yer alan Brezilya ve Arjantin ise birer basamak gerileyerek 2'nci ve 3'üncü sırada yer aldı. Andorra, 57 basamak birden atlayarak 129'uncu sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takımlar Puan Değişim

1 Almanya 1609 +2

2 Brezilya 1603 -1

3 Arjantin 1413 -1

4 Portekiz 1332 +4

5 İsviçre 1329 +4

6 Polonya 1319 +4

7 Şili 1250 -3

8 Kolombiya 1208 -3

9 Fransa 1199 -3

10 Belçika 1194 -3


Kaynak: DHA
Etiketler; #fifa #türkiye #8.Sıra #türkiye milli takım
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