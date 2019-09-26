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FIFA'dan kiralık futbolcu sayısına sınır geliyor

FIFA Paydaşlar Komitesinin önerisi kabul edilirse, kulüpler 2020-2021 sezonundan itibaren en fazla 4 oyuncu, 2022-2023 sezonuyla beraber ise en çok 3 futbolcu kiralayabilecek.

FIFA'dan kiralık futbolcu sayısına sınır geliyor
FIFA, 2020-2021 sezonundan itibaren kulüplerin kiraladığı ve kiralık olarak gönderdiği futbolculara sınırlama getirmeye hazırlanıyor.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, FIFA Paydaşlar Komitesinin önerisiyle kulüpler, 2020-2021 sezonundan itibaren 22 yaş ve üstü en fazla 4 futbolcu kiralayabilecek. Aynı şekilde kulüpler, 22 yaş ve üstü en fazla 4 futbolcuyu başka kulüplere kiralık olarak gönderebilecek.

FIFA Paydaşlar Komitesinin önerisi kabul edilirse 2022-2023 sezonundan itibaren bu sayılar 3'er futbolcuya düşecek.

Komitenin, futbolcu kiralamalarının ticari değil sportif amaçla yapılması için bu karara vardığı aktarıldı.

Menajer komisyonlarına sınır

FIFA Paydaşlar Komitesinin diğer bir önerisi ise menajerlerin futbolcu transferlerinden aldığı komisyona sınırlama getirmek.

Öneriye göre menajerler, transfer bedelinin yüzde 10'undan fazla, oyuncu maaşının ise yüzde 3'ünden fazla komisyon alamayacak.

Komitenin ayrıca, çıkar çatışmalarından kaçınmak amacıyla çoklu menajer anlaşmalarına da sınır getireceği duyuruldu.

FIFA Paydaşlar Komitesi tarafından alınan kararlar, 24 Ekim'de toplanacak olan FIFA Konseyinin onayına sunulacak.

Kaynak: AA
Etiketler; #fifa #kiralık #menajer
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