Beddua seansı düzenliyorlardı! O derneğe baskın
Beddua seansı düzenliyorlardı! O derneğe baskın
FETÖ'cü darbeci duruşmaya bu tişörtle geldi
FETÖ'cü darbeci duruşmaya bu tişörtle geldi
ABD'den Katar'a karşı beklenmedik hamle
ABD'den Katar'a karşı beklenmedik hamle
Bahçeli'den Hulusi Akar uyarısı
Bahçeli'den Hulusi Akar uyarısı

'FIFA itirafçısı' Blazer hayatını kaybetti

"FIFA itirafçısı" olarak da bilenen eski FIFA İcra Kurulu üyesi Chuck Blazer, 72 yaşında yaşamını yitirdi.

'FIFA itirafçısı' Blazer hayatını kaybetti

"FIFA itirafçısı" olarak da bilenen eski FIFA İcra Kurulu üyesi Chuck Blazer, 72 yaşında yaşamını yitirdi.

Blazer'in avukatları Eric Corngold ve Mary Mulligan yaptıkları açıklamada, kalın bağırsak kanseri ve şeker hastalığı olan Blazer'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

FIFA İcra Kurulu'nda 1997-2013 yıllarında görev alan Blazer'ın, FIFA'nın üst düzey yöneticilerinin gözaltına alınmasına yol açan tüm bilgi ve belgeleri 2011'den itibaren ABD'li yetkililere verdiği ifade edilmişti.

1998 Dünya Kupası'nda Fransa'nın, 2010 Dünya Kupası'nda ise Güney Afrika'nın turnuvalara ev sahipliği sürecinde, aralarında Blazer'ın da yer aldığı FIFA'dan yetkililere rüşvet verdiği iddiaları da bu bilgiler ışığında ortaya atılmıştı.

FIFA'daki yolsuzluk iddialarının ortaya çıkmasında ABD ile iş birliği yapan ve daha önce kendisinin de rüşvet aldığını itiraf eden Blazer, ömür boyu futboldan men cezası almıştı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #FIFA itirafçısı #chuck blazer
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Polisten kaçan zanlıların üzerinde 2 el bombası bulundu
Sonraki Haber
New York'ta farelerle 32 milyon dolarlık mücadele
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.