Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen FIFA Teknik Direktörler Semineri tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen FIFA Teknik Direktörler Semineri tamamlandı.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 19 Haziran'da başlayan seminerin son gününde sertifika seremonisi yapıldı.

FIFA Teknik Gelişim Müdürü Jean-Marie Conz, kapanış konuşmasında, başarılı bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hem teknik hem de organizasyon anlamında yaptığımız en iyi seminerlerden biri oldu. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrı bir teşekkürü de Türkiye Futbol Federasyonuna ev sahipliği için etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Eğitimci olarak seminere FIFA'dan Jean-Marie Conz, Jurg Nepfer, Steven Martens, Francesco Bruscoli, Hans Rudolf Hasler ile UEFA'dan Frank Ludolph katıldı. FIFA'dan ayrıca üye federasyonlar Avrupa Direktörü Bjorn Vassalo da seminer sırasında Türkiye'de bulundu.

Seminere katılan teknik direktörler şunlar:

Munir Talovic (Bosna Hersek), Pavel Guerguiev Panov (Bulgaristan), Vatroslav Mihacic (Hırvatistan), Peatur Smith Clementsen (Faroe Adaları), Zaza Zamtaradze (Gürcistan), Desmond Curry (Cebelitarık), Bernd Storck (Macaristan), Michael Nees (Kosova), Robert Michael Gatt (Malta), Ghenadie Scurtul (Moldova), Mihai Stoichita (Romanya), Nur Mustafa Gülen (Türkiye), Yücel Uyar (Türkiye), Mehmet Ekşi (Türkiye)