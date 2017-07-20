Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübü dünya çapında bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

İngiltere'nin Guardian gazetesinde, "Beşiktaş, nasıl Türkiye'nin Chelsea'si olmayı hedefliyor?" başlığıyla yer alan haberde görüşlerine yer verilen Fikret Orman, "Chelsea, Beşiktaş'taki Ortaköy'e benzer bir yer ama dünyanın her yerinde 300 milyon taraftara sahip. Beşiktaş'ın yaklaşık 30 milyon taraftarı bulunuyor. Hedefimiz tüm dünyada 100 milyon taraftara ulaşmak." ifadelerini kullandı.



Çin'e yaptıkları turun hedeflerine ulaşma konusunda önemli bir adım olduğunu aktaran Orman, "Artık Beşiktaş'ı Türkiye'nin dışına çıkarmanın zamanı. Dünya çapında bir marka olma yolunda ilk adımlarımızı attık. Çinli yetkililerle uzun dönem planlarımız konusunda görüşmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Süper Lig'in kalitesinin hızla arttığına değinen Fikret Orman, "Süper Lig, büyük ve yetenekli oyuncuların dikkatini çekiyor. Pepe, Quaresma ve Talisca gibi tüm dünyada bilinen oyunculara sahibiz. Dünya çapında marka olmak, bir gecede başarılabilecek bir şey değil. Her şeyin bir başlangıcı vardır. Uzun vadeli planlarımız var. Bugün atılan adımlar, gelecek için temel oluşturacak." yorumunu yaptı.