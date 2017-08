Fikret Orman, "UEFA'nın yaptığını TFF bize yapmaya kalkışırsa, bizi olayların içinde gösterirse dünyayı ayağa kaldırırım" dedi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Jeremain Lens'in imza töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Dünkü maçta yaşanan olaylardan dolayı çok kızgın olduğunu söyleyen Orman, "Burada konu bir futbol maçı. Kazanan kaybeden olacaktır. Bizim açımızdan takımdaki eksiklikleri görmemiz için önemli bir maç oldu. Saha elverişli değildi. Kupa Konya'ya yakıştı ama bu olaylar oradaki seyircilere hiç yakışmadı. Konya yöneticileri ve biz, utanç duyduk. Maç sonu Ahmet başkanla birbirimizi tebrik ettik. Bir maçın buraya gelmesi, Türk sporu adına büyük ayıp. Daha önce de bir Türkiye Kupası örneği var. Orada da olaylar oldu. Dünkü maçta taraftarlarımıza teşekkür diyorum. Bir sürü hakarete ve küfre rağmen taraftarlarımız bir şey yapmadı. Arada küfürler oldu ama bunlar olur. Daha büyük bir olay olmadıysa, Beşiktaş taraftarı sayesindedir. Daha önce bir ceza verilse bunlar olmazdı. Eğer bizim de içinde bulunduğumuz bir ceza verilirse, dünyayı ayağa kaldırırım. UEFA'nın bize yaptığını, TFF de yapamaz" açıklamasında bulundu.



VODAFONE PARK'TA YAŞANMAZ



Beşiktaş'ın stadında böyle olaylarının yaşanmayacağını söyleyen Orman, "Çok çok çok az bir ihtimali vardır. Bu futbol ailesinin işi. Kulüpler kendi içerisinde de huzuru sağlayabilir. Bizim işimiz, taraftarı stadyuma getirmek, uzaklaştırmak değil. Bazen tuzaklara düştüğümüz de oluyor mu, oluyor. Türkiye, Avrupa'nın ekonomik olarak 6. büyük ülkesi ama maalesef seyir olarak değil. Bunu sağlamamız gerekiyor" dedi.



"Mustafa Kemal Paşa" pankartının stadyuma alınmaması ile ilgili de konuşan Fikret Orman, "Pankart meselesi bizimle alakalı değil. Sadece kendi stadımızda bundan sorumluyuz. Bu TFF'nin işi. Benim fikrim, siyasi şeyler bizim işimiz değil. Stada gelen insanlar, siyasi slogan atmaya değil, yıldızları izlemeye geliyor. Siyaset yapmak isteyen, partilere gidebilir" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'DEN KİMSE 50 MİLYONA GİDEMEZ"



Güvenlik zafiyeti olduğunu vurgulayan Fikret Orman, "Oyuncularıma saldırılıyor. Bunu organize etmek TFF'nin işiydi. Bu suçu güvenlik güçlerine atarak bu işten kurtulamazlar. Ben geçen seneki passolig rakamlarına baktım, 2 milyon 750 bin kişi maç izlemiş. Belli takımlar dışında 700 bin gibi bir rakam var. Bu durumlar yaşanmaya devam ederse kim maça gelir? Bizim dünyada izlenirliğimizi artırmamız gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'den bir oyuncu 15 milyona Roma'ya gitti. Bizim ülkeden 60-70 milyona kimse bir yere gidemez. Keza Bruma da öyle. Leipzig 60-70'e satabilir ama Türkiye'den o paralara gidemez. Bunları çözmemiz gerekiyor. Taraftarın maça gelmesini sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.



"TARAFTAR GELSİN AMA KULÜBÜNE CEZA ALDIRMASIN"



Kulüplerbirliği Başkanlığı hakkında konuşan Orman, "Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı Göksel başkan çok iyi yaptı. Buna göre bu işe devam etmesi lazım. Kulüpler Birliği'nde Türk futbolunun problemlerinin çözülmesi lazım. Kimin başkan olduğunun bir önemi yok. Kulüplerden bana bir teklif gelirse, başkanlığı değerlendiririm. Çok da arzulu değilim ama kulüpler bunu yapalım derse, elimi taşın altına koyarım" değerlendirmesinde bulundu.



Osman Aşkın Bak'ın, Gençlik ve Spor Bakanı olmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Orman, "Sporun içinden gelen bir kişi, çok mutluyum. Osman Aşkın Bak gibi hepimiz sporun içindeyiz. Ama dün yaşanan olaylar Türk sporunu aşağı çekiyor, kimin stadında olursa olsun. Bir takımın 3 bin ortalamayla ligi bitirmesi büyük ayıp. Biz buna bütün katkılar veriyoruz ama bizim çabamız, desteğimiz yetmiyor. Diğer taraftan taraftar olaylarından dolayı 1 milyon 750 bin lira ceza ödemişiz. Taraftar gelsin de, kulübüne ceza aldırmasın" dedi.



"BİZE LİSANSI VERSİNLER, PARAYI ÖDEYELİM"



Son dönemde gündeme oldukça meşgul eden Talisca'nın transfer süreciyle ilgili detayları veren başkan Orman, "Talisca 2 senelik kiralanmış bir oyuncu. Gelmeden önce 2 senelik kontrat yapılmıştı. Oyuncu bizle beraber kampta, takımın bir parçası. Biz uzatma hakkımızı kullandığımız zaman devam edebiliriz. Biz de kullandık. Benfica 2 milyonluk kiralama bedelinin ödenmediğini söylüyor ve evrakları vermiyor. Herhalde bu hafta içerisinde işleri hallederiz. Onlar da muhtemelen bizdeki performansından dolayı rahatsız olmuş olabilir. Talisca eskiden de aynı oyuncuydu ama orada olmadı. Bizde olmasının sebebi bu kulüple alakalıdır. Marka yapsın diye verdiler, yaptık. Bu onların ticari bir konusu, biz de, oyuncu da çok memnunuz. Gelecek sene bonservisini de almak istiyoruz. Bize lisansı versinler, paralarını ödeyelim. Anlaşmada para ödenir, lisans verilir yazmıyor. Lisans vermek onların yükümlülüğü. Üzülüyorum. Dünya çapındaki bir kulübün bu seviyelere gelmesine gerek yok. Tutturabilecekleri başka bir şey bulsunlar, bu yemez" açıklamasında bulundu.



"BİR HAMLE DAHA YAPMAK İSTİYORUZ"



Transfer planlamaları hakkında bilgiler veren Fikret Orman, "Bir hamle daha yapmak istiyoruz. Daha bir aydan daha uzun bir süre var. Şampiyonlar Ligi kuraları çekildikten sonra bir şeyler netleşmeye başlar, ona göre biz de hamle yapacağız. Tosic ve Cenk dün çok iyiydi. Formayı vermeleri pek mümkün gözükmüyor. Lens'in önümüzdeki sene için satın alma opsiyonu var, onu kullanacağız. Bu Financial Fair Play için yapılmış bir girişim. Nokta transferler yapıyoruz. Bunların 1-2 tanesi zorunluluktan oldu. Biz Lens'i çok istedik ama Gökhan Töre sakatlanmasa bu transferi yapmayacaktık. Beşiktaş popüler transfer yapmaz. Pepe'ye PSG'den teklif vardı. Beşiktaş'taki forması kesindi. Dünya Kupası'nda oynamak için bizi tercih etti. Pepe bize gelmek istediği için bize geldi. Para için değil. Bu transferin altında popülarite yoktur" diye konuştu.



Beşiktaşlı taraftarların transfere doymadığını söyleyen Orman, "Takım mühendisliğine çok önem veriyoruz. Tosic'i örnek verelim, 2 senedir bizle şampiyon oluyor. Atınç'ın sakatlanması, orada bir boşluk bıraktı. Gökhan Gönül Eylül'de dönecek, ama Gökhan Töre ve Atınç Nukan uzun süre bizimle olmayacak. Sakatlanan isimler Türk, statü gereği de Türk oyuncu gerekiyor. Buna göre hareket edeceğiz" dedi.



Sosa hakkında da konuşun Orman, "Sosa mutlu olamadığı için gitti. Sosa'nın gitmesini biz istemedik, kendisi istedi ve gitti. Bana 'ben dönmek istiyorum' demedi. Ama eğer isterse şartlara göre karar veririz. İlk önceliğimiz o bölge değil" dedi.



Come to Beşiktaş videolarıyla ilgili konuşan Orman, "Bunlar güzel şeyler, kimseyi kıskandırmak için bunları yapmıyoruz. Bir dünya kulübü bunları yapar, biz de bir dünya kulübüyüz. İletişimde çalışan Candaş Bey çok önemli bir iş yapıyor. Ama taraftarlarımız da inanılmaz işler yapıyor. Beşiktaş her hareketiyle dünyada gündem yaratıyor. Çin'e gidiyoruz, orada da ülkemizi temsil ediyoruz" şeklinde konuştu.



"HERKES ŞAMPİYON OLMAK İSTEYECEKTİR"



Bu sezon ligin gidişatının nasıl olacağıyla ilgili gelen bir soruya yanıt veren Orman, "Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Konya ve Başakşehir gibi büyük camialar var. Taraftar olayları olmazsa rekabetçi ve güzel bir lig olacak. Böyle devam ederse, 50 milyonluk satışlar yaparız ileride. Dünkü maç oynanmamış olsaydı, sezon başından bizi şampiyon ilan edeceklerdi. Böyle bir durum yok. Dün yenilince de herkes takımı yerin dibine soktu. Bu çok kötü bir olay. Beşiktaş takımı son şampiyon. Herkes şampiyon olmak isteyecektir. Herkes istesin de güzel maçlar seyredelim. Olaylar olmasın. Bu tip olaylar herkese zarar veriyor" ifadelerini kullandı.



"LUCESCU İYİ BİR TAKTİSYEN"



Milli Takım'ın yeni hocası Mircea Lucescu ile ilgili konuşan başkan Orman, "5 Eylül'de Ukrayna ile maç yapacağız, çok zor iş. Oyuncular hocayı tanımıyor. Maç günü tanıyarak nasıl bir iş yapacak, çok zor. Lucescu'yu da; sen büyük hocasın, bunu da halledersin diyerek motive ettik. Hoca da zaten yurt dışına çıktı. Çok iyi bir taktisyendir umarım başarılı olur. Şenol Güneş için bir anlaşma olayı söz konusu değil, biz buna müsaade etmedik çünkü. Fatih Terim meselesiyle ilgili de bir şey yapmadık, bunlar kamuoyunun değerlendireceği şeyler, diğer kulüpler pek beni ilgilendirmiyor" diye konuştu.



Son olarak basketbol takımıyla ilgili konuşan Orman, "Bu sene çok iyi transferler yaptık. takımın yüzde 70-80'ini tuttuk. Bütçemiz doğrultusunda ilerleyerek, önümüzdeki sene için iyi bir kadro kurduk. Kendi bütçemiz doğrultusunda önemli işler yapıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.