Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta katıldığı Sompo Sigorta ile Beşiktaş kulübü arasında düzenlenen sponsorluk yenileme töreninde, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı.



Fikret Orman, Vodafone Park'ta Sompo Sigorta ile yapılan sponsorluk anlaşması töreninden sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpte göreve geldiği andan itibaren yaptıklarını dile getiren Orman, "Beşiktaş'ta hep iç dinamiklerle uğraşmak zorunda kaldık. Kısır çekişmeler, kulübün yönetimini insanlara farklı göstermek, sosyal medyadan insanların örgütlenmesi... Bunlara muhatap olmak insanı kıran bir şey. Ben ve arkadaşlarım bu kadar emek dökerken, bunlarla muhatap olmak çok yorucu. Yaklaşık 1 sene önce bunlar başladı. Ben o güne kadar Türkiye'nin en iyi ekonomicisiyken, namusumuzla irdelenmeye ve tezahürat haline getirilmeye başlandık. Bu bir pusu kültürüydü." diye konuştu.

Zor zamanlarda kulübe zarar gelmemesine çalıştıklarını aktaran Orman, "Fenerbahçe ile olaylı bir kupa maçımız vardı. O maça çıkmadık. 'O maça çıkmayın, 10 sene şampiyon olmayın.' diyenler, ligi dördüncü bitirdikten sonra 'Yönetim uyuma, kulübüne sahip çık.' demeye başladı. Ben de o süreçte pusu kültüründen işin başka bir rotaya gittiğini anladım." ifadelerini kullandı.

Son süreçte negatiflik ve mutsuzluk gördüğünü vurgulayan Fikret Orman, şöyle devam ettim:

"Son süreçteki negatiflik ve mutsuzluk, şiddetle bana yansımaya döndü. Cep telefonumun eklendiği küfür grupları kuruyorlar. Sosyal medya üzerinden bana ve aileme ataklar yapıyorlar. Çalışanlar, yöneticiler ve aileleri hedef alınıyor. Her şeyi Beşiktaş'a ve Beşiktaşlılara faydam olsun diye yaptım. Kimse ile kavga etmedim, ettiysem Beşiktaş için ettim. Yanlı olanların yanlarını göstermeye çalıştım. Kavgam Beşiktaş ile alakalıydı. Her şeyi Beşiktaş sevgisi için yaptım. Bundan sonra da 'Bu işi neden yapıyorum?' diye kendi kendime sorgulama sürecini yaşadım. Devamlı olarak kendimi motive etmeye çalıştım. Son seçime girerken aday olup olmamayı düşünüyordum. Ancak ben olmasaydım, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan anlaşmanın yapılması çok zordu. Bunun mimarlarından biriydim. Onun yapılması lazımdı. Tesisleri yapmamız lazımdı. Hoca ile ayrılmıştık, yeni bir hoca bulmamız, maliyetlerin düşürülmesi, radikal kararlar alınması gerekiyordu. Bunları hiç çekinmeden yaptık. Fakat çok mücadele etmeme rağmen camia bütünlüğünü sağlayamadık."



"Bir kan değişikliğine ihtiyaç var"



Fikret Orman, son 2 yılda yaşadıklarının kendisini kırdığını ve üzdüğünü belirterek, siyah-beyazlı camiada bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Beşiktaş için çok mücadele ettiklerini vurgulayan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok mücadele ettik. Görüyorum ki enerjim buna yetmiyor. Bu yorgunluk olarak algılanmasın. Yorgun değilim ama kırgın ve üzgünüm. Bu kadar emek dökmüş, somut icraatlar yapmış birisiyim ama namusumuzla sorgulanır hale geldik. Küfürler, kıyametler var. Ne kötülük yaptım? Ayrılan yöneticiler de böyle. Beşiktaş ile alakalı hırsların olmasını normal karşılıyorum ama Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerine bir şey beklemek doğru gelmedi. Maçlara gidiyorum. 'Fikret gol gol gol.' diye bağırıyorlar. Şehirlere gidiyorum sosyal medya üzerinden gencecik çocukları örgütlüyorlar, 10 kişiyi bağırttırıp yayınlıyorlar. Demek ki bir kan değişikliğine ihtiyaç var."

Fikret Orman, mevcudiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiği belirterek, "Çok düzgün ve önemli bir hocamız, çok iyi bir takımımız var. Mevcudiyetimin Beşiktaş'a zarar verdiğini görüyorum. Şu andaki negatif hava çoğunlukla benim üzerimden yürüyor. Ben bu işe Beşiktaş menfaatleri, Beşiktaş aşkı ve hizmet için girdim. Bunları da iyi yaptığımı düşünüyorum. Yarın yönetim kurulunu olağanüstü toplayacağım ve divan başkanımız Tevfik Yamantürk ile konuşacağım. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum. Bundan sonraki süreci seçime kadar divan mı götürecek, yoksa olağanüstü genel kurul kararı alıp ona göre mi devam edeceğiz, buna karar vereceğim." açıklamasında bulundu.

Görev süresinde her şeyi Beşiktaş için yaptığını anlatan Fikret Orman, sözlerini şöyle tamamladı:



"Milletin bize küfürlerini hak etmiyoruz. 35 senelik kongre üyesiyim. 15 senelik de divan kurulu üyesiyim. Hayatım Beşiktaş'ın içinde geçti. Sporculuk yaptım. Bacağımda bıçak yaraları vardır, Beşiktaş için kavga ettim. Bana küfür eden arkadaşların hiçbiri doğmamışken bu işin içindeydim. Kimseye taviz vermedim. Hiçbir taraftar grubuna taviz vermedim. Yapılandırma yapıldı, bütçe düşürüldü. Beşiktaş'ın yeni bir enerjiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ben de bu kırgınlık var. Bütün bunları camia olarak ortadan kaldıramadık. Demek ki problem bende. Çok sevdiğim arkadaşlarımın, dostlarımın, gazetecilerin, bana iltifatlar düzenlerin arkamdan neler yaptıklarını gördüğümde, insanların örgütlenmesini gördüğümde, daha büyük kırgınlıklar yaşamaya başladım. Kimseye bir kötülük yapmadım. Ne yaptıysam Beşiktaş için yaptım, helal olsun."