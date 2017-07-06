Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği tarafından düzenlenen Dünya Grand Prix'sinde 1. ayak maçları Ankara'da yapılacak.

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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Salonu'nda, yarın başlayacak ve 3 gün sürecek organizasyonun basın toplantısı, Green Park Otel'de yapıldı.

Toplantıya, TVF Milli Takımlar Sorumlusu, Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Asbaşkanı ve Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Süpervizörü Banu Can Schürmann, A Milli Bayan Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve takım kaptanı Fatma Yıldırım'ın yanı sıra diğer katılımcı ülkelerin antrenörleri ve takım kaptanları katıldı.

Kurtaran Mumcu, açılış konuşmasında, katılımcı ülkelere başarılar dileyerek, TVF Başkent Salonu'nun zevkli ve kaliteli maçlara ev sahipliği yapacağını söyledi.

FIVB Grand Prix'si, 32 takımla, 7 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Turnuvada 3 ayrı grup yer alırken, 2 grup 12'şer, bir grup ise 8 takımdan oluşacak. Türkiye, 1. Grup'ta son şampiyon Brezilya ve dünya birincisi Çin ve Amerika, Japonya, Sırbistan, Rusya, İtalya, Hollanda, Tayland, Belçika ve 2016 grup elemelerinden gelen Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

1. Grup'ta üç ayak sonunda ilk beş takım arasına girenler finale yükselecek. FIVB Grand Prix Finali, 2-6 Ağustos tarihleri arasında Çin'de oynanacak.

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