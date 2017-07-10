2017 FIVB World Grand Prix Birinci Etap A1 Grubu mücadelesinde A Milli Bayan Voleybol Takımı, Brezilya'ya 26-24, 17-25, 18-25, 25-22 ve 13-15'lik setlerle 3-2 mağlup oldu ve A1 Grubu'nu 1 galibiyet 2 mağlubiyetle 3. sırada noktaladı.
Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan maça Türk seyircilerin ilgisi büyüktü.
Ankara'da oynanan A1 Grubu karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından milliler, E1 Grubu maçları için Çin'e geçecek. Ay-yıldızlılar, 14-15-16 Temmuz 2017 tarihlerinde Çin'in Makao bölgesinde oynanacak olan E1 Grubu karşılaşmalarında sırasıyla ABD, Çin ve İtalya ile mücadele edecek. Müsabakalar, 4000 seyirci kapasiteli Makao Forum'da oynanacak.
SIRBİSTAN 3'TE 3 YAPTI
A1 Grubu'nda oynanan günün bir diğer mücadelesinde ise Sırbistan, Belçika'yı 25-18, 25-18 ve 25-18'lik setlerle 3-0 yendi ve gruptaki 3. maçını da kazanmış oldu.
Türkiye 2-3 Brezilya
2017 FIVB World Grand Prix Birinci Etap A1 Grubu mücadelesinde A Milli Bayan Voleybol Takımı, Brezilya'ya 26-24, 17-25, 18-25, 25-22 ve 13-15'lik setlerle 3-2 mağlup oldu ve A1 Grubu'nu 1 galibiyet 2 mağlubiyetle 3. sırada noktaladı.
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