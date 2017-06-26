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Fiorentina satılığa çıkarıldı

Della Valle kardeşler, sahibi oldukları İtalyan kulübünü satmaya hazır olduklarını açıkladı

Fiorentina satılığa çıkarıldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) mücadele eden Fiorentina, satılığa çıkarıldı.

Fiorentina camiasında bir süredir yaşanan huzursuzluk ve bazı taraftarların "Mor menekşeler" lakaplı kulübün sahipleri Andrea ve Diego Della Valle kardeşlere yönelik tepkisi, reste yol açtı. Della Valle kardeşler, kulübü satışa çıkardıklarını ilan etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fiorentina'nın sahipleri, taraftarların memnuniyetsizliği sebebiyle kulübü doğru şekilde yönetebileceğine inanan ve kulübü satın almak isteyenlerle görüşmeye hazırdır. Zaman, bu 'mor menekşeli' formaya daha çok başarı kazandıracağını düşünenlerin bir adım öne çıkması zamanıdır." denildi.
Della Valle kardeşlerin, gerçek, ciddi ve camianın iyiliğini isteyen tekliflerin sahipleriyle görüşmeye hazır olduğu ifade edildi.
Floransalı ünlü modacı Roberto Cavalli gibi tanınmış isimlerin de aralarında bulunduğu pek çok taraftar, Della Valle kardeşleri, kulübe yatırım yapmamak ve başarısızlıktan ötürü son dönemde ciddi şekilde eleştiriyordu.
Fiorentina Kulübüne yakın basın yayın organlarında çıkan haberlerde, Della Valle kardeşlerin, 2002'den beri sahibi oldukları kulübe 220 milyon avronun üzerinde yatırım yaptığı ileri sürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #İtalya Serie A #futbol #Fiorentina #Della Valle #italya
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