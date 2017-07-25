Trabzonspor, Slovakya’daki üçüncü hazırlık maçında Slovakya 2’nci Lig ekibi SFK Sered ile 3-3 berabere kaldı.

SFK Sered’in gollerini 30 ve 45’inci dakikalarda Lavra, 90’ıncı dakikada Doibt atarken, Trabzonspor’un gollerini ise 33 ve 73’te Rodallega, 48’inci dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti. Bordo mavililer Slovakya kampındaki 4’üncü hazırlık maçında Çarşamba günü Slovakya 1’inci Lig ekibi Zilina ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



30’uncu dakikada Moroug’un soldan ceza sahasına ortaladığı topla buluşan Lavra’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu 0-1.

33’üncü dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rodallega, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi 1-1.

45’inci dakikada Sered adına gelişen kontra atakta, Lavra sağdan ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı, top Esteban’ın yanından ağlarla buluştu 2-1.

48’inci dakikada Mas kafayla ceza sahasına indirdi, topu göğsüyle kontrol eden Yusuf Yazıcı rövaşata vuruşla takımının beraberlik golünü kaydetti 2-2.

73’üncü dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Rodallega’nın uzaktan sert ve isabetli şutu ağlarla buluştu 3-2.

90’ıncı dakikada sağdan ceza sahasına yapılan ortada oluşan karambolde Diobt kafayla topu ağlara gönderdi 3-3.

MAÇA YOĞUN İLGİ



Trabzonspor’un SKF Sered ile oynadığı maça Slovakyalı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri ve stadın etrafını tamamen dolduran taraftarlar, Slovak futbolcular Juraj Kucka ve Matus Bero’ya da ilgi gösterdi, imza alıp fotoğraf çektirdi. Karşılaşmayı az sayıda bordo mavili taraftar da izledi.



KUCKA VE BERO TARAFTARA SESLENDİ



Maç öncesinde Slovakyalı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kucka ve Bero da taraftarlara seslenerek, kendi ülkelerinde Trabzonspor formasıyla mücadele etmenin farklı bir duygu olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca Kucka tribünlere de bir adet top attı.

YUSUF ERDOĞAN YİNE KADRODA YOK



Trabzonspor ile yollarını ayırması gündemde olan Yusuf Erdoğan, Slovakya kampındaki üçüncü hazırlık maçında da forma giymedi.



DURİCA SALONDA ÇALIŞTI



Trabzonspor’un tecrübeli savunma oyuncusu Jan Durica, hafif sakatlığı nedeniyle SFK Sered maçında forma giymedi. Takımdan ayrı salonda çalışan Durica’nın önemli bir sakatlığının bulunmadığı kaydedildi.

STAT: Sered

HAKEMLER: Peter Kralovic (xxx), Milan Strbo (xxx), Stanislov Krivasik (xxx)

TRABZONSPOR: Esteban (x)(Dk.46 Uğurcan x), Kamil Ahmet (xx)(Dk.46 Pereira x), Medjani (x)(Dk.46 Uğur x), Mustafa Akbaş (xx), Abdurrahim (x)(Dk.46 Mas x), Aytaç (x)(Dk.46 Onazi xx), Bero (x)(Dk.46 Okay xx), Castillo (xx)(Dk.46 Olcay x), Yusuf Yazıcı (xxx), Bongonda (xx) (Dk.46 Kucka xx), Rodallega (xxx)

SKF SERED: Stranisky (xx)(Dk.53 Salka x), Megiar (x)(Dk.77 Basa x), Loduha (xx), Doibt (xxx), Mishalik (xx)(Dk.57 Kmet x), Ricmak (xx), Bivas (xx), Ventura (xx), Lavra (xxx)(Dk.60 Jankto x), Melunovic (xx)(Dk.80 Bost x), Moroug (xx)

GOLLER: Dk. 30-45 Lovra, Dk.90 Doibt (SKF Sered), Dk.33-73 Rodallega, Dk.48 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)