Bordo mavili kulübe ait sosyal medya hesabı twitterdan yapılan videolu paylaşıma göre yeni sezonda, Onur Recep Kıvrak 1, Kamil Ahmet Çörekçi 2, Emmanuel Mas 3, Jan Durica 4, Okay Yokuşlu 5, Carl Medjani 6, Theo Bongonda 7, Olcay Şahan 10, Fabian Castillo 11, Arda Akbulut 13, Dame N’Doye 14, Uğur Demirok 15, Batuhan Artaslan 16, Burak Yılmaz 17, Abdülkadir Ömür 19, Ogenyi Onazi 20, Matus Bero 21, Esteban Alvararo 23, Mustafa Akbaş 25, Hugo Rodallega 28, Yusuf Erdoğan 32, Juraj Kucka 33, Aytaç Kara 35, Joao Pereira 47, Uğurcan Çakır 96, Yusuf Yazıcı 97, Abdurrahim Dursun 98 numaralı formaları giyecek.
TRABZONSPOR’da 2017-18 sezonu öncesi futbolcuların giyeceği forma numaraları açıklandı.
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