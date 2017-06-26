Başbakan Yıldırım: Teşkilattan önemli bir talebim var...
Başbakan Yıldırım: Teşkilattan önemli bir talebim var...
Müthiş iddia: NASA, uzayda...
Müthiş iddia: NASA, uzayda...
CHP'ye
CHP'ye "Yürüyüşten vazgeç" çağrısı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Frank de Boer, Crystal Palace ile anlaştı

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollandalı teknik direktör, İngiltere Premier Lig ekibiyle 3 yıllık anlaşma yaptı

Frank de Boer, Crystal Palace ile anlaştı

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Hollandalı teknik adam Frank de Boer, İngiltere'nin Crystal Palace takımıyla 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Crystal Palace Kulübünün Facebook hesabından canlı yayında yapılan açıklamada, 47 yaşındaki çalıştırıcıyla 3 yıllığına anlaşma sağlandığı bildirildi.

Teknik direktörlük kariyerine Hollanda'nın Ajax takımında başlayan De Boer, Amsterdam ekibiyle 2010-2014 yıllarında üst üste 4 yıl lig şampiyonluğu yaşadı.

Inter'in başına geçmesinin ardından milli futbolcu Caner Erkin'i kadroda düşünmediği gerekçesiyle Türk basınının gündeminde yer alan Hollandalı teknik adam, mavi-siyahlıların başında geçirdiği 85 günlük kariyerinde öne çıkan tek başarısını ise Serie A'nın 4. haftasındaki 2-1'lik Juventus galibiyetiyle elde etti.

Futbolculuk kariyerinde Ajax ve İspanya'nın Barcelona takımlarında forma giyen Frank de Boer, 2003-2004 sezonunda Galatasaray'da da görev yapmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #futbol #Frank de Boer #Cyrstal Palace
banner863
Önceki Haber
Marmaris'te bisikletli polis timi göreve başladı
Sonraki Haber
New York borsası yükselişle açıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.