Fransa-Türkiye maçında

Fransa-Türkiye maçının 17'nci dakikasında "olağanüstü" bir pozisyon yaşandı.

A Milli Takım'da kalecimiz Mert Günok, önce karşı karşıya pozisyonda Griezmann'a gol izni vermedi.

O kurtarışın hemen ardından Matuidi'nin şutunu müthiş bir refleksle çıkardı.

"ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ"

Şenol Güneş, Arnavutluk mücadelesine göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Fransa ile oynanan maçta 30 bin civarında Türk taraftar statta yer aldı.

Taraftarlar, maç öncesi İstiklal Marşı'nı coşkulu şekilde söyledi.

Karşılaşma öncesi statta "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları da atıldı.

ulusal.com.tr