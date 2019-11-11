Furkan'dan Hornets potasına 17 sayı

NBA'e 8 maçla devam edildi. 76ers'ta oynayan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, kasım ayındaki başarılı form grafiğini Hornets karşısında da sürdürdü. 22 yaşındaki Furkan, takımının Hornets'ı 114-106 mağlup ettiği karşılaşmada 17 sayı, 3 ribauntla oynadı.

Ev sahibi 76ers'ta Joel Embiid 18 sayı, 9 ribaunt, Al Horford 15 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle mücadele etti. Hornets'ta Cody Zeller'ın 24 sayı, 7 ribaunt ve Devonte Graham'in 19 sayı, 10 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, New York Knicks deplasmanından 108-87 galip ayrıldıkları mücadelede 5 sayı, 5 asist, 2 ribaunt üretti.

Ersan İlyasova ise takımı Milwaukee Bucks'ın, konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 121-119 yendiği karşılaşmayı, 4 sayı ve 4 ribauntla tamamladı.

Son şampiyon, Lakers'a "dur" dedi

Geçen yılın şampiyonu Toronto Raptors, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 113-104 yenerek rakibinin 7 maçlık galibiyet serisini noktaladı.

Raptors'ı galibiyete, 24 sayı, 11 ribaunt, 3 blokla oynayan Pascal Siakam ve 23 sayı, 10 asist, 7 ribaunt üreten Fred VanVleet taşıdı.

Lakers'ta Anthony Davis 27 sayı, 8 ribaunt, 4 blok, LeBron James de 13 sayı, 13 ribaunt, 15 asistle mücadele etti.