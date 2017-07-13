Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımının Los Angeles Lakers'a 103-102 yenildiği NBA Yaz Ligi maçında kaydettiği 19 sayıyla 76ers'ın en skorer ismi oldu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz, takımının Los Angeles Lakers'a 103-102 yenildiği maçta attığı 15 sayıyla 76ers'ın en skorer ismi oldu.



Philadelphia 76ers'ın NBA Yaz Ligi'nde Lakers'a 103-102 yenildiği maça ilk 5'te başlayıp 23 dakika süre alan milli basketbolcu, 19 sayı, 3 asist, birer ribaunt, top çalma ve blokluk performans sergiledi.



Takımının en skorer ismi olan Furkan Korkmaz, 19 sayı kaydetse de mağlubiyete engel olamadı.



NBA'de bu seneki draftın 2 numarası Lonzo Ball ise 36 dakikada 36 sayı, 11 asist, 8 ribaunt, 5 top çalma ve 2 blokluk performansıyla Lakers'ın galibiyetinde önemli rol oynadı.



Furkan Korkmaz, 2016 NBA draftında Philadelphia 76ers tarafından birinci tur 26. sırada seçilmişti. Altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'te 2014 yılında A takıma yükselen 19 yaşındaki kısa forvet, geçen sezon Banvit'te kiralık olarak forma giymişti.