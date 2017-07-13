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Furkan Korkmaz mağlubiyeti engelleyemedi

Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımının Los Angeles Lakers'a 103-102 yenildiği NBA Yaz Ligi maçında kaydettiği 19 sayıyla 76ers'ın en skorer ismi oldu.

Furkan Korkmaz mağlubiyeti engelleyemedi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz, takımının Los Angeles Lakers'a 103-102 yenildiği maçta attığı 15 sayıyla 76ers'ın en skorer ismi oldu. 

Philadelphia 76ers'ın NBA Yaz Ligi'nde Lakers'a 103-102 yenildiği maça ilk 5'te başlayıp 23 dakika süre alan milli basketbolcu, 19 sayı, 3 asist, birer ribaunt, top çalma ve blokluk performans sergiledi.

Takımının en skorer ismi olan Furkan Korkmaz, 19 sayı kaydetse de mağlubiyete engel olamadı.

NBA'de bu seneki draftın 2 numarası Lonzo Ball ise 36 dakikada 36 sayı, 11 asist, 8 ribaunt, 5 top çalma ve 2 blokluk performansıyla Lakers'ın galibiyetinde önemli rol oynadı.

Furkan Korkmaz, 2016 NBA draftında Philadelphia 76ers tarafından birinci tur 26. sırada seçilmişti. Altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'te 2014 yılında A takıma yükselen 19 yaşındaki kısa forvet, geçen sezon Banvit'te kiralık olarak forma giymişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #NBA Yaz ligi
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