Futbol: Haftanın programı

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

Yarın:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova Aziz Kocaoğlu)

22 Aralık Pazar:

14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Yarın:

14.00 Hatayspor-Adanaspor (Antakya Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Akhisarspor-Boluspor (Spor Toto Akhisar)

22 Aralık Pazar:

14.00 Osmanlıspor-İstanbulspor (Osmanlı)

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü (Vefa)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor (Menemen)

23 Aralık Pazartesi:

19.00 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)