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Futbolcu Romelo Lukaku gözaltına alındı

Premier Lig devi Manchester United, Everton'dan Romelo Lukaku'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Tatilini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren golcü oyuncu gözaltına alındı.

Futbolcu Romelo Lukaku gözaltına alındı

Manchester United Romelo Lukaku transferinde mutlu sona ulaştı.

Skorer'den Onur Dinçer'in haberine göre, bu sene Şampiyonlar Ligi'ne direk katılacak olan Manchester United kadrosuna güçlendirmeye devam ediyor. Zlatan İbrahimovic ile yollarını ayıran Kırmızı Şeytanlar geçtiğimiz sezon Everton formasıyla 37 maçta 35 gol 6 asist ile oynayan Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Romelu Lukaku'nun transferi için Everton kulübüyle anlaşmaktan mutlu olduklarını dile getiren yetkililer detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Tatilini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Romelo Lukaku gözaltına alındı.

İki kulübün toplam 127 milyon dolarlık bir transfer için el sıkıştıkları sırada Lukaku, Beverly Hills'teki kiralık villasında parti veriyordu.

Gürültü nedeniyle şikayet üzerine polisler oyuncu için gözaltı tutanağı düzenledi. Manchester Unitedlı yıldız futbolcu Paul Pogba'nın da Belçikalı futbolcu ile birlikte olduğu, ikilinin bu yeni transferi arkadaşları ile birlikte kutladıkları belirtildi. Aynı nedenden daha önce 6 kez uyarılan Lukaku'ya ardından gözaltı kararı çıkarıldı.

İŞTE GÖZALTI TUTANAĞI



Manchester United'ın resmi açıklaması ise şu şekilde:




ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Manchester United #Romelo Lukaku #everton #ingiltere #abd
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