Gana Premier Lig'in başarılı ekiplerinden Asante Kotoko'nun kafilesini taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu birçok futbolcu ve yetkilinin yaralandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın Inter Allies ile deplasmanda yaptığı lig maçının ardından Kumasi kentine dönen kafileyi taşıyan otobüsün, Nkawkaw kasabasında kaza yaptığı belirtildi.



Açıklamada, kaza sırasında birçok futbolcu ve teknik ekip üyesinin yaralanarak Holy Family Hastanesi'ne kaldırıldığı ve yaralıların sağlık durumları hakkında detaylı bilgilerin daha sonra duyurulacağı ifade edildi.



Gana Futbol Federasyonu da olayın ardından hastanede tedavi gören futbolcu ve yetkililere geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Liginde 24 kez şampiyonluğa ulaşarak bu alanda rekoru elinde tutan Asante Kotoko, iki kez de Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'nden zaferle ayrılmıştı.



