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Futbolda 9 takım PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 2, TFF 1. Lig'den ise 7 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Futbolda 9 takım PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 2, TFF 1. Lig'den ise 7 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, hukuk müşavirliğinin, Süper Lig temsilcileri Akhisar Belediyespor ve Antalyaspor'un yanı sıra TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Altınordu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Elazığspor, Gazişehir Gaziantep, İstanbulspor ile Ümraniyespor'u bulunabilirlik bildirimini yapmamaları suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk ettiği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Türkiye Futbol Federasyonu #TFF
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